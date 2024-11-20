بزشكيان يضع خطة لنقل العاصمة الإيرانية من طهران

وذكرت أنباء "إسنا" الإيرانية، انه "تم تعيين النائب للرئيس محمد رضا مسؤولا عن إعداد الخطة".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى حقيقة أن قد تواجه في المستقبل أزمة بيئية وعددا من المشاكل الأخرى".وكان الرئيس مسعود بزشكيان قد أعلن، 7 ايلول، عن ضرورة نقل عاصمة الجمهورية الإسلامية من طهران إلى ساحل الخليج، حيث أشار إلى أن طهران تواجه حاليا مشكلات لا يمكن حلها بأي طريقة أخرى، فيما وصف عضو السياسات الداخلية في الإيراني (البرلمان أحادي الغرفة) سيد روح الله موسوي هذه الفكرة بأنها ممكنة تماما إذا تم اتخاذ الاستعدادات المناسبة.