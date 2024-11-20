مجلس الأمن يفشل في تبني قرار وقف إطلاق النار في غزة بسبب فيتو أميركي

وقال الولايات في مجلس " لن نؤيد قرارا لوقف إطلاق في غزة دون الإفراج عن الرهائن".وصوت جميع أعضاء مجلس لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق في غزة عدا الولايات .ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب الدولي وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم .