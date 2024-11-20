أوكرانيا تطلق صواريخ كروز على أهداف داخل روسيا

ووافقت بريطانيا على استخدام صواريخ "ستورم شادو" ردا على نشر قوات كورية شمالية في حربها ضد أوكرانيا، وفقا لمسؤول مطلع.ونقلت بلومبرغ للأنباء عن المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن الحكومة ترى أن خطوة موسكو تشكل تصعيدا.وجاءت الضربة بعد يوم من نشر أوكرانيا أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش، والمعروفة باسم "أتاكمز" الأميركية الصنع، لأول مرة لضرب منشأة عسكرية في منطقة بريانسك .وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالموافقة على استخدام كييف المحدود للأسلحة لضرب أهداف داخل .