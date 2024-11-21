"سيارات عمالهم أفضل من مدرائنا".. غضب إيراني من تدهور "رفاهية النقل" مقارنة بالعراق

وقال الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في جامعة سمنان رحمن سعدات، ان من أهم في العالم، والتي يوليها القطاع الخاص اهتماماً خاصاً، هي توفير وسائل والرفاهية للناس، لكن لسوء الحظ، بسبب سيطرة الحكومة على هذا القطاع، لا وسائل العامة ولا الخاصة للناس في حالة جيدة، ولا يتمتع الناس بأقل قدر من والرفاهية في هذا القطاع.وأضاف انه "بمقارنة وضع سيارات الركاب مع المجاورة الضعيفة مثل وحتى أفغانستان، نلاحظ تدهور رفاهية للشعب الإيراني، لذلك من المؤسف أن نقول سيارات العمال هذه أفضل من التي يملكها مديرونا، فهي أحدث وأكثر أمانًا".ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن حوكمة الحكومة وإدارتها في صناعة أصبحت الأساس لاختلال الرفاهية في مجال السيارات؛ مشيرا الى ان "قدوم الزائرين الى ايران من مختلف باستخدام سياراتهم جعل الناس يدركون أنهم في أسوأ حال من حيث رفاهية مقارنة بدول الجوار الضعيفة والفقيرة".واعتبر ان "لا شك أن شعب ينتظر رجلاً خارقاً لحل هذا الوضع، رجلاً خارقاً يستطيع حل هذه القضية بشكل نهائي كرئيس، لذلك نحن آمل أن يتخذ السيد بيزيكيان إجراءات مفيدة في هذا الصدد".