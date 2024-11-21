أكثر من 20 شهيد عراقي بضربة تدمر في سوريا.. ماذا يحدث؟

فقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على تدمر إلى 68.وقال إن العدد توزّع على 3 في تدمر بريف حمص، ووصل إلى أكثر من 111 شخصا (بين شهيد وجريح).كما أوضح أن استهدافا طال موقع اجتماع لجماعات إيرانية متواجدة في تدمر والبادية مع قياديين من النجباء العراقية وقيادي من حزب الله اللبناني.وأكد أن حصيلة الشهداء توزعت بـ42 من الجنسية السورية، بينهم 5 ضباط متعاونين مع حزب الله، و22 من جنسية غير سورية غالبيتهم من النجباء العراقية، و4 من حزب الله اللبناني.كذلك كشف أن الهجوم استهدف أيضا موقعين، أحدهما مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية الذي تقطنه عائلات المقاتلين من جنسيات عراقية وأخرى أجنبية.تأتي هذه الضربات ضمن سلسلة كانت بدأت بها "إسرائيل" منذ سنوات في سوريا، بزعم استهداف لإيران وأخرى لحزب الله.رغم ذلك، لم يصدر "الجيش الإسرائيلي" تعليقا على الحادث، إلا أن هذا الهجوم على تدمر له أهمية خاصة، حيث إن المدينة الأثرية مدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، وكانت وجهة سياحية شهيرة قبل اندلاع الحرب في سوريا.