مطلوبان في 120 دولة.. ماذا تعني مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت؟

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: "هناك أكثر من 120 عضو في المحكمة، لذا على ما يبدو لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها".وأصدرت الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب في غزة.ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 تشرين 2023 على الأقل حتى 20 ايار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.وذكر بيان الجنائية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".والمحكمة الجنائية (ICC) هي هيئة دولية معنية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.والدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات هي تلك التي صدقت على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق المؤسس للمحكمة.واعتبارا من عام 2024، توجد 123 عضوا في الجنائية . وهذه ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها.أمثلة على الأعضاء:معظم دول أوروبا (مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا).العديد من دول أميركا اللاتينية (مثل الأرجنتين والبرازيل).بعض دول أفريقيا (مثل جنوب أفريقيا والسنغال).دول آسيوية محدودة (مثل اليابان وكوريا الجنوبية).أمثلة على غير الملزمة بالتعاون مع المحكمة:الولايات المتحدة: وقعت على النظام ثم سحبت توقيعها لاحقا.الصين وروسيا: لم تصادق.إسرائيل: وقعت لكنها لم تصادق.