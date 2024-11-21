مصر وإيران تبحثان أوضاع لبنان وغزة

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك: "تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا اليوم 21 نوفمبر من عباس عراقجي وزير خارجية إيران، حيث تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة".وأضافت: "أعرب وزير الخارجية (المصري) لنظيره الإيراني عن قلق مصر من استمرار التصعيد في المنطقة، وجدد أهمية خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق في لبنان".وتابعت: "استعرض في هذا السياق الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لخفض التصعيد، إلى حرص مصر على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم والإنساني للبنان وشعبه الشقيق".وأبرزت: "كما تناول الاتصال أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيسا للبلاد عبر توافق وطني دون تدخلات خارجية، وأكد على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره".كما أكد بدر عبد العاطي على ضرورة التوصل لوقف إطلاق في قطاع غزة باعتباره العنصر الرئيسى لوقف التصعيد في المنطقة، إلى أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يخاطر باستمرار توسيع رقعة الصراع بما يتسبب في تأجيج الأوضاع في الإقليم".