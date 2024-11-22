كيف يتم اعتقال نتنياهو؟

نيوز – دولي

ذكر قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية، الية تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقال القاضي السابق في المحكمة جيفري نايس إن "هناك عدة يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى في حال قامت إسرائيل بتسليم نتنياهو وغالانت وهذا مستبعد تماما"، مبينا ان "الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما في أرض من الأعضاء في المحكمة وهنا يمكن أن تحصل ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء".

ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.

ويبين نايس أن "نتنياهو أو غالانت يمكنهما السفر للدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطا شعبية وليست حكومية لتسليمه للمحكمة".

ويرجح نايس أن "يؤثر القرار على تحركات نتانياهو في المستقبل على اعتبار أن أي ملزمة باعتقاله ولا تفعل فستواجه تداعيات سياسية وشعبية".

ويلفت نايس إلى أن "من المتوقع أن يعمد نتنياهو للتشبث بالسلطة أكثر والبقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة من أجل تجنب احتمال الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.

ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".

وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن "الأخيرة فقدت كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".

ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الأعضاء، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.