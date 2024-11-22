انذار الى أهالي صور: غادروها فورا

نيوز – دولي

وجه الإسرائيلي إنذار إلى سكان جنوب لبنان وتحديدا في أحياء متفرقة في صور بإخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني.

وقال في بيانه: "عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى والبلدات التالية: برج الشمالي، ومعشوق.. نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

وفي بيان آخر، قال: "إلى جميع السكان المتواجدين في صور وتحديدا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له - هذا المبنى كان من المفترض استهدافه يوم أمس لكنه سيتم استهدافه قريبا. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

يشار إلى أن الإسرائيلي صعد أمس واليوم تهديداته إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب، وذلك بعد هدوء استمر 3 أيام تزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكستين.