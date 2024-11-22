420 ألف نازح سوري يعودون إلى بلادهم

نيوز – دولي

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال شرف الدين، أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من إلى جراء العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 420 ألفا.

وقال شرف الدين إن "القصف الإسرائيلي للحدود ـ السورية عند معبري المصنع وجوسيه أدى إلى تخفيف نسبة العائدين بنحو ملحوظ نظرا إلى بعد المسافة عن العريضة والعبودية في منطقة عكار ومن ثم إلى الداخل السوري".

وأوضح أن "النازحين اللبنانيين الذين لجأوا إلى قارب عددهم الـ170 ألفا حتى كما سجل عبور نحو 50 ألف لبناني من إلى العراق".