بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.. دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو

نيوز – دوليات



لا تزال ردود الفعل تتوالى بعد إصدار المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحق الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أكدت دول عدة أنها ستتعاون مع المحكمة بشكل كامل، بينما أعربت المجر عن تحديها للقرار ودعت نتنياهو لزيارتها.





وفي ما يأتي أبرز المواقف وردود الفعل إزاء قرار الجنائية الدولية:

أيرلندا

صرح سايمون هاريس بأن دبلن مستعدة لاعتقال الإسرائيلي إذا جاء إلى أيرلندا.



وقال هاريس لشبكة "آر تي إي" الوطنية عندما سئل إن كانت أيرلندا ستعتقل نتنياهو إذا حل في أراضيها لأي سبب من الأسباب: "نعم بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها".



سلوفينيا

نقلت وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه) عن روبرت غولوب قوله إن سلوفينيا ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية "بشكل كامل".



ألمانيا

قال متحدث باسم الحكومة إن برلين "ستدرس خطواتها بعناية"، مبيّنا أنه "لن تتوفر تفاصيل إلا عندما تكون زيارة نتنياهو وغالانت إلى ألمانيا متوقعة".



وأضاف أن "ألمانيا من أكبر الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية"، لكنه شدد في الوقت نفسه أنه "نتيجة التاريخ الألماني، لدينا روابط فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل".



المجر

أعلن فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي– أنه سيدعو نتنياهو لزيارة المجر.



وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية لن يكون له أي تأثير".



إيطاليا

أكد وزير الدفاع غويدو كروسيتو أن بلاده ستضطر إلى اعتقال نتنياهو إذا زارها.



وقال كروسيتو إن "المحكمة مخطئة، ولكن سنضطر إلى توقيف الإسرائيلي إذا زارنا".



الولايات المتحدة

وصف الرئيس جو بايدن قرار الجنائية بأنه أمر شائن، وقال "مهما تكن الأدلة التي تقدمها المحكمة فإنه لا يمكن المساواة بين حماس وإسرائيل".



وجدد بايدن موقف بلاده بالوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة ما سماها "التهديدات التي يتعرض لها أمنها". وأصدرت المحكمة أمس الخميس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.صرح سايمون هاريس بأن دبلن مستعدة لاعتقال الإسرائيلي إذا جاء إلى أيرلندا.وقال هاريس لشبكة "آر تي إي" الوطنية عندما سئل إن كانت أيرلندا ستعتقل نتنياهو إذا حل في أراضيها لأي سبب من الأسباب: "نعم بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها".نقلت وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه) عن روبرت غولوب قوله إن سلوفينيا ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية "بشكل كامل".قال متحدث باسم الحكومة إن برلين "ستدرس خطواتها بعناية"، مبيّنا أنه "لن تتوفر تفاصيل إلا عندما تكون زيارة نتنياهو وغالانت إلى ألمانيا متوقعة".وأضاف أن "ألمانيا من أكبر الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية"، لكنه شدد في الوقت نفسه أنه "نتيجة التاريخ الألماني، لدينا روابط فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل".أعلن فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي– أنه سيدعو نتنياهو لزيارة المجر.وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية لن يكون له أي تأثير".أكد وزير الدفاع غويدو كروسيتو أن بلاده ستضطر إلى اعتقال نتنياهو إذا زارها.وقال كروسيتو إن "المحكمة مخطئة، ولكن سنضطر إلى توقيف الإسرائيلي إذا زارنا".وصف الرئيس جو بايدن قرار الجنائية بأنه أمر شائن، وقال "مهما تكن الأدلة التي تقدمها المحكمة فإنه لا يمكن المساواة بين حماس وإسرائيل".وجدد بايدن موقف بلاده بالوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة ما سماها "التهديدات التي يتعرض لها أمنها".

حماس

قال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق إن قرار الجنائية "يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية، ومن يعارضه فهو من منكري الإبادة في غزة".



ودعا الرشق جميع للتعاون مع المحكمة في جلب نتنياهو وغالانت، ورأى أن دفاع الولايات المتحدة عنهما هو "دفاع عن نفسها باعتبارها شريكا كاملا في جرائم الإبادة".



وأكد أن الموقف الأميركي "معزول، ويقف وحيدا" في معارضة المحكمة، و"يعبّر عن غطرسة القوة وعدم احترام القانون الدولي الإنساني".



كندا

أكد جاستن ترودو التزام بلاده بكل لوائح المحاكم وأحكامها.



بريطانيا

قال متحدث باسم إن لندن تحترم استقلال المحكمة الجنائية .



فرنسا

قالت وزارة الخارجية إن المحكمة الجنائية "ضامنة للاستقرار الدولي"، وشددت على ضرورة ضمان عملها بطريقة مستقلة.



هولندا

ألغى وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب زيارة له إلى إسرائيل بعد صدور قرار المحكمة الجنائية .



ونقلت وكالة رويترز عن فيلدكامب قوله إن بلاده مستعدة لتنفيذ قرار المحكمة.



قبرص

قال مصدر حكومي لوكالة رويترز إن قبرص التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل تعدّ مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية ملزمة من حيث المبدأ.



وأوضح المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن "القرار قيد الدراسة، وليس لدينا تعليق على ذلك. من حيث المبدأ، فإن قرارات المحكمة الجنائية تحظى بالاحترام وملزمة".



الصين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردّا على سؤال بشأن مذكرات الاعتقال خلال مؤتمر صحفي "تأمل الصين أن تحافظ المحكمة الجنائية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقا للقانون".



إيران

وصف الحرس الثوري حسين سلامي قرار الجنائية بأنه "النهاية والموت السياسي للكيان الصهيوني".



وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "هو كيان يعيش اليوم في عزلة سياسية مطلقة في العالم، إذ لم يعد بإمكان مسؤوليه السفر إلى دول أخرى".



السيناتور بيرني ساندرز

أعرب السيناتور الأميركي المستقل عن تأييده لقرار الجنائية الدولية، وقال -في منشور على موقع إكس- إن الاتهامات تستند إلى أسس متينة، وأضاف "إذا لم يمتثل العالم للقانون الدولي، فسننحدر إلى مزيد من الهمجية".