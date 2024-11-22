طوق أمني وتفجير "متحكما به" حول السفارة الأمريكية في لندن (فيديو)

Area still inaccessible - cordon widened. pic.twitter.com/Ht0vUXwba2
— Craig 🇬🇧 (@UKCraigP) November 22, 2024
Area still inaccessible - cordon widened. pic.twitter.com/Ht0vUXwba2
مراسل العربية مصطفى زارو:
🔴 شرطة لندن تفجر جسما مشبوها قرب سفارة أميركا وتفرض طوقا بمحيطها
🔴 السلطات تتعامل مع جسم مشبوه بمطار غاتويك في لندن#قناة_العربية pic.twitter.com/fFyWmKTJwt
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 22, 2024
مراسل العربية مصطفى زارو:
🔴 شرطة لندن تفجر جسما مشبوها قرب سفارة أميركا وتفرض طوقا بمحيطها
🔴 السلطات تتعامل مع جسم مشبوه بمطار غاتويك في لندن#قناة_العربية pic.twitter.com/fFyWmKTJwt