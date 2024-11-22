طوق أمني وتفجير "متحكما به" حول السفارة الأمريكية في لندن (فيديو)

فرضت البريطانية، اليوم الجمعة، طوقا حول في لندن، واوضحت أن عناصر يقومون بفحص جسم مشبوه قربه.

وأبلغت عن إغلاقها، "بسبب تهديد أمني".



وقالت قوات إنها "تحقق في طرد مشبوه وأقامت طوقا في المنطقة الواقعة جنوب نهر التايمز".

Area still inaccessible - cordon widened. pic.twitter.com/Ht0vUXwba2 — Craig 🇬🇧 (@UKCraigP) November 22, 2024



وذكرت وسائل إعلامية بريطانية أنه بسبب "تهديدا بوجود قنبلة"، تم فرض طوق أمني كبير في ناين إلمز هذا الصباح".



وفي وقت لاحق كتبت شرطة العاصمة في منشور عبر منصة "إكس": "يمكننا أن نؤكد أن "الانفجار المدوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة منذ فترة قصيرة كان انفجارا تفجيرا متحكما به نفذه ضباطنا". وذكرت وسائل إعلامية بريطانية أنه بسبب "تهديدا بوجود قنبلة"، تم فرض طوق أمني كبير في ناين إلمز هذا الصباح".وفي وقت لاحق كتبت شرطة العاصمة في منشور عبر منصة "إكس": "يمكننا أن نؤكد أن "الانفجار المدوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة منذ فترة قصيرة كان انفجارا تفجيرا متحكما به نفذه ضباطنا".