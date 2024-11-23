27 شهيدا وجريحا.. غارة "خارقة للتحصين" تضرب قلب بيروت

وبحسب وسائل اعلام لبنانية فإن الإسرائيلي دمر سكنيا من 8 طوابق بخمسة صواريخ في المأمون بمنطقة البسطة في بيروت، فيما وصفت الحادثة بأنها "مجزرة مروعة" تسببت باستشهاد 4 اشخاص واصابة 23 اخرين كحصيلة أولية.ووصفت وسائل اعلام دولية، الانفجار بأنه "هز بيروت"، فيما كشفت وسائط مصورة احداث الغارة حفرة عميقة في مكان الانفجار مشابهة للحفرة التي احدثتها الغارة التي استهدفت العام لحزب الله حسن نصر الله.وأكدت وسائل اعلام إسرائيلية ان الغارة تمت بقنابل وصواريخ خارقة للتحصينات، فيما اشارت الى ان الضربة تستهدف اغتيال القيادي الكبير في حزب الله طلا الحمية والذي يعرف بالشبح.