ترامب يعتزم الانتقام من جاك سميث

نيوز – دولي

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد إقالة المدعي الخاص جاك سميث بأكمله انتقاما منه على فتحه قضايا جنائية ضده، حسبما ذكرت صحيفة بوست عن مصادرها.

وبحسب الصحيفة عن مصدرين مقربين من فريق ترامب، فأن "ترامب يخطط لإقالة بأكمله الذي عمل مع المحامي الخاص جاك سميث في قضيتين فيدراليتين ضده، بما في ذلك المحامين المهنيين الذين يتمتعون عادةً بالحماية من الملاحقة السياسية".

وتلفت الصحيفة إلى أن "تغيير الذي من شأنه أن يسمح لترامب بتنفيذ عمليات تسريح جماعي للمسؤولين المهنيين قد يستغرق سنوات"، وفقا لخبراء قانونيين أجرت الصحيفة مقابلات معهم.

وقال أحد المصادر إن "ترامب يخطط أيضا لتجميع فرق تحقيق داخل وزارة العدل للبحث عن أدلة على تزوير انتخابات في الولايات المتأرجحة "لم يتم صياغتها بشكل جيد وليست مطروحة على الطاولة"، كتبت صحيفة بوست.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن سميث يعتزم الاستقالة قبل إلى البيت الأبيض.

وتم تعيين سميث في 18 تشرين الثاني 2022، حيث كان مكتبه يتعامل مع حيازة غير القانونية لوثائق سرية ومحاولة التدخل في الانتخابات.

وترى وسائل إعلام وخبراء أمريكيون أنه على خلفية فوز ترامب، فإن سلطات إنفاذ القانون ستتوقف عن ملاحقته دون انتظار توليه منصبه.