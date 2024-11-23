من سيتولى إدارة الخزانة الأميركية في عهد ترامب؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:00 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رفع حظر التجوال الخاص بالتعداد داخل بغداد والمحافظات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507253-638679389315984930.jpg
من سيتولى إدارة الخزانة الأميركية في عهد ترامب؟
دوليات
2024-11-23 | 01:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
422 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
رشّح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار "كي سكوير غروب" وأحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفيدرالي، لتولي منصب وزير الخزانة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وكان اسم بيسنت قد ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مقرب من عائلة
ترامب
منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب، بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام.
عصر ذهبي جديد
وقال
ترامب
في بيان إن بيسنت "سيساعدني على إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، وترسيخ دورنا كأكبر اقتصاد في العالم ومركز للابتكار وريادة الأعمال ووجهة لرؤوس الأموال، مع ضمان بقاء
الدولار
بلا أدنى شك العملة الاحتياطية في العالم".
وتخرج بيسنت في
جامعة
ييل، وبدأ حياته المهنية عام 1991 في شركة الملياردير جورج سوروس الاستثمارية (إس إف إم)، وتركها مرة أولى في عام 2000 ليطلق صندوقه الاستثماري الخاص.
وبعد فشله في البداية، عاد إلى "إس إف إم" عام 2011 قبل أن يستقيل مرة أخرى ليطلق مجموعة "كي سكوير غروب".
فيما سيؤدي دورا أساسيا على رأس وزارة الخزانة، وهو منصب مرموق داخل الحكومة، حيث سيضطلع بدور مزدوج يتمثل في تقديم المشورة وإدارة الميزانية الفيدرالية والإشراف على السياسة الاقتصادية.
التخفيضات الضريبية
وسيتعين على بيسنت خصوصا زيادة وإدامة التخفيضات الضريبية التي تحققت خلال فترة ولاية
ترامب
الأولى (2017-2021) والتي ستنتهي في عام 2025.
خفض العجز العام
كما ستكون مهمته
إدارة
خفض العجز العام، والسيطرة على الدين الفيدرالي الذي يبلغ 36,000 مليار دولار، وعلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات
المتحدة
الرئيسيين، بما في ذلك الصين.
كذلك، سيؤدي دورا مهما في السيطرة على مؤسسات الإشراف المالي مثل الاحتياطي الفيدرالي، وهو من أشد المدافعين عن دور
أكبر
للسلطة السياسية في عملية صنع القرار في هذه المؤسسة.
وكان اسمه مطروحا منذ 5 تشرين الثاني مع اسم هوارد لوتنيك الذي عُيّن في نهاية المطاف وزيرا للتجارة، الثلاثاء.
وفي مقارنة بين الرجلين، قال إيلون ماسك على حسابه في منصة "إكس" إن بيسنت سيكون خيار الجمود "بينما سيطبق هوارد لوتنيك التغيير الذي يريده دونالد
ترامب
حقا".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
أول امرأة تتولى المنصب.. من هي مرشحة وزارة الأمن الداخلي الاميركية؟
11:47 | 2024-11-13
ماذا حقق العراق باجتماعاته مع الخزانة الأميركية وهل نجح بالسيطرة على بيع الدولار؟
01:41 | 2024-11-12
العراق في قلب الضربة الوشيكة.. نص الرسالة الاميركية لبغداد
10:29 | 2024-11-06
مخرجات جديدة بشأن مباحثات رئيس الوزراء ونائب وزير الخزانة الأمريكية
03:40 | 2024-09-26
الخزانة
الاميركية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
أمن
43.37%
13:28 | 2024-11-21
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
13:28 | 2024-11-21
بالأرقام.. نسب التعداد السكاني في عموم العراق
محليات
21.11%
15:41 | 2024-11-21
بالأرقام.. نسب التعداد السكاني في عموم العراق
15:41 | 2024-11-21
لجنة التعداد الأمنية تتحدث عن القرار النهائي بشأن حظر التجوال
أمن
18.87%
11:32 | 2024-11-21
لجنة التعداد الأمنية تتحدث عن القرار النهائي بشأن حظر التجوال
11:32 | 2024-11-21
تولد 1900.. التعداد السكاني يكشف عن اكبر معمرة في العراق (صور)
محليات
16.65%
11:08 | 2024-11-21
تولد 1900.. التعداد السكاني يكشف عن اكبر معمرة في العراق (صور)
11:08 | 2024-11-21
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-22
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-22
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
اخترنا لك
فنلندا توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين
03:37 | 2024-11-23
نداءات سريعة.. اخلوا الحدث والشويفات
02:23 | 2024-11-23
وسائل إعلامية اسرائيلية: الشخصية المستهدفة في غارة وسط بيروت أهم من طلال حمية
01:57 | 2024-11-23
ترامب يعتزم الانتقام من جاك سميث
01:02 | 2024-11-23
تسجيل أول إصابة بجدري القردة في كندا
00:55 | 2024-11-23
27 شهيدا وجريحا.. غارة "خارقة للتحصين" تضرب قلب بيروت
00:18 | 2024-11-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.