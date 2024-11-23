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اختفاء رجل دين "إسرائيلي" في الإمارات

دوليات

2024-11-23 | 09:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اختفاء رجل دين &quot;إسرائيلي&quot; في الإمارات
4,237 مشاهدة

يحقق جهاز "الموساد الاسرائيلي" وأجهزة الاستخبارات الإماراتية في اختفاء رجل دين يهودي "إسرائيلي" في الإمارات، وسط شبهات بأنه "تعرض للاختطاف أو الاغتيال" على يد "جهات مرتبطة بإيران".

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مصدرين مطلعين، مساء اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، وأشار المصدران إلى أن رجل الدين الذي ينتمي إلى حركة "حباد"، مفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأفاد المصدران بأن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى "احتمال تعرض رجل الدين لمراقبة من قبل جهات (إرهابية) قبل اختفائه".

وكانت عائلة رجل الدين قد لفتت إلى انقطاع التواصل معه خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل على تحديد مكانه بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات اختفائه.
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