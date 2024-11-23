اختفاء رجل دين "إسرائيلي" في الإمارات

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مصدرين مطلعين، مساء اليوم السبت 23 2024، وأشار المصدران إلى أن رجل الدين الذي ينتمي إلى "حباد"، مفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.وأفاد المصدران بأن المعلومات المتوفرة لدى تشير إلى "احتمال تعرض رجل الدين لمراقبة من قبل جهات (إرهابية) قبل اختفائه".وكانت عائلة رجل الدين قد لفتت إلى انقطاع التواصل معه خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".وذكرت الصحيفة أن أجهزة الإسرائيلية تعمل على تحديد مكانه بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات اختفائه.