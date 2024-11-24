وجدت جثته في الإمارات.. من هو الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان؟

وقال نتنياهو والخارجية الإسرائيلية في بيان مشترك: "عثرت سلطات المخابرات والأمن في الإمارات على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".*مَن هو تسفي كوغان؟هو حاخام إسرائيلي – مولدوفي، كان ممثلاً لحركة "حباد" اليهودية، ويقيم في الإمارات بشكل رسمي، وُلد في عام 1996، وكان يبلغ من العمر 28 عامًا وقت وفاته.كان تسفي كوغان يقوم بمهام دينية وتنظيم إجراءات "كوشر" في الإمارات، وهو يقيم في هذه بشكل رسمي بصفته مساعدا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي.أما "حباد" فهي إحدى المنظمات المتطرفة، التي لا تؤمن بحق وجود الفلسطينيين وتدعو لطردهم من فلسطين المحتلة، وتعارض أي اتفاق يمكن أن يمنحهم جزءا من الأراضي. يوجد أعضاء المنظمة في عدة دول منها الولايات وفرنسا وكندا، إضافة إلى الإمارات التي أنشأوا فيها المركز المجتمعي اليهودي والذي يحوي كنيسا ولفائف من التوراة، ويترأس المركز الحاخام ليفي دوشمان.عمل كوغان جنبًا إلى جنب مع مبعوثين آخرين من "حباد" لتأسيس وتوسيع اليهودية في الإمارات، وأسس أول مركز تعليمي يهودي في المنطقة، كما ساعد في جعل طعام الكوشر متاحًا على نطاق واسع، وفقًا للموقع الرسمي لحركة “حباد”.أما زوجته فهي ريفكي، مواطنة أمريكية، قُتل عمها الحاخام غافرييل هولتزبيرغ في هجمات مومباي عام 2008.