انفجار كبير وسط تل أبيب

نيوز – دولي

تتعرض اليوم الأحد لهجوم صاروخي كبير ومتواصل من حزب الله، مخلفا دمارا في عدة مستوطنات ومدن منها تل أبيب وحيفا، فيما يواصل مقاتلو الحزب التصدي للجيش الإسرائيلي في عدة محاور.

وفي إطار هذا المواجهات، أفادت وسائل إعلامية مساء اليوم، بأن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وسط .

وقال الإسرائيلي في تقرير أولي: "دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق بسبب إطلاق قذائف من على الأراضي الإسرائيلية، التفاصيل لاحقا.

فيما اشارت وسائل إعلامية إسرائيلية الى سماع دوي انفجار كبير وسط تل ابيل، ولمم تذكر طبيعة هذا الانفجار او الخسائر الذي سببه.



