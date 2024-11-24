الجيش "الإسرائيلي" يصدر إنذارا بإخلاء سكان في ضاحية بيروت

ووجه "الجيش الإسرائيلي"، إنذارا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في مبان محددة في مناطق الحدث وحارة حريك والحدث والغبيري وبرج البراجنة.وطلب إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.وأفاد وسائل إعلام دولية، بأن "الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على الجنوبية".وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي أغار على منطقتي الكفاءات والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت".