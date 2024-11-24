واشنطن تتلقى "ضوءاً أخضر" للمضي نحو الاتفاق مع لبنان

كشفت هيئة البث "الإسرائيلية"، الأحد، عن تلقي الأمريكي آموس هوكستين "ضوءاً أخضر" للمضي نحو مع .

وقالت الهيئة، إن "إسرائيل أعطت الضوء الأخضر الأمريكي آموس هوكستين للمضي قدماً نحو مع لبنان".

وأضافت أن "إسرائيل حصلت على ضمانات من بالحصول على حرية العمل في حال حدوث انتهاك للاتفاق في لبنان"، مشيرة الى أنه "ستتمحور المحادثات الآن حول مسألة حرية عمل الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.