حريق في طائرة ركاب بعد هبوطها بمطار تركي

وذكر الموقع الإخباري أن "الطائرة من طراز جيت 100 روسية الصنع"، إلى أنها كانت قادمة من منتجع الروسي".وأشار موقع إلى أن طائرة تابعة لشركة "أزيموث إيرلاينز" قادمة من هبطت في الساعة 1825 بتوقيت غرينتش.