تعليق التدريس الحضوري في بيروت ومحيطها

قرّرت الحكومة اللبنانية، تعليق التدريس الحضوري في كل المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة في بيروت والمناطق القريبة منها.

وسيستمر تعليق التدريس الحضوري حتى نهاية العام، وسيستعاض عنه بالتعليم عن بُعد، وذلك بسبب "الأوضاع الخطرة الراهنة" الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان أوردته الأنباء الرسمية إنه قرّر "تعليق التدريس الحضوري" في كل المؤسسات التعليمية الواقعة في "بيروت الإدارية وساحل وساحل الشوف وساحل بعبدا"، وذلك بهدف "المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي، في ظل الأوضاع الخطرة الراهنة".

يشار الى أن مناطق عدة في لبنان تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.