موقف الحركة المرورية.. قائمة بازدحامات بغداد الان

واتسمت الازدحامات اليوم بتركزها على شوارع محددة لكنها تتسم بالكثافة والطول لمسافات طويلة أحيانا.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورةجسر وساحة الطابقين وشارع جامعةقطر الندى وجسر الجادريةالسريع الجنوبي من السيدية لغاية صعدة المطارالمعتز/ البياعالعمل الشعبي/ العامريةالأردن لغاية الداووديسريع القادسيةالمنصور وشارع دمشق والعلاوي14 رمضان من جسر 14 رمضان لغاية الطفلالوزيرية وشارع وزارة ومجسر باب المعظم وشوارع المحيطة بمدينة الطب بالكاملالرشيدالكيلاني وجسر السنككرادة داخل وأبو نؤاس لغاية الجسر المعلقالشوارع الرابطة بين القناة ومحمد القاسم (شارع موسى بن نصير، ومثنى الشيباني، وبور سعيد)نفق النداء وشارع المشاتلمحمد القاسم من مجسر الصليخ لغاية معارض النهضة