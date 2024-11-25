بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا الغارات "الإسرائيلية" في لبنان

أعلنت وزارة اللبنانية، الاثنين، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة العامة لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أن "غارات الإسرائيلي ليوم أمس الاحد 24 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 14 شهيدا و73 جريحا".

وأضاف "بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3768 شهيدا و15699 جريحا".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.