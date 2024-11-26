الجيش الإيراني: الرد على إسرائيل سيتجاوز توقعاتها وسيكون مفاجئاً

وقال في تصريحات إن "الإسرائيليين تجاوزوا الخطوط الحمراء".وشدد على أن "القوات ستوجه ردًا مختلفًا ومُحبطًا للمعتدين في الوقت المناسب"، حسب ما نقلت تسنيم.وأكد أن "طهران لن تتسامح أبدًا مع أي اعتداء على أراضيها، ولن تتركه بلا رد".وختم قائلا:" كما كانت عملية الوعد مختلفة من حيث التكتيك، وشكل التنفيذ، ونوع الأسلحة فإن الرد على العدوان الإسرائيلي الأخير، تم التخطيط له بطريقة تتجاوز تصورات تل أبيب".