قصف "إسرائيلي" يستهدف شمال حمص

وقال التلفزيون السوري إن "عدوانا إسرائيليا استهدف قرية الأمينية بشمال حمص"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.





وتشهد مدن عدة بين مدة وأخرى دوي انفجارات، تشير الأنباء الى تصدي الدفاعات السورية لقصف "إسرائيلي". وكانت وسائل إعلام أفادت بدوي انفجارات قوية في سماء .وتشهد مدن عدة بين مدة وأخرى دوي انفجارات، تشير الأنباء الى تصدي الدفاعات السورية لقصف "إسرائيلي".