نتنياهو يعلن الموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان

أعلن "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، الموافقة على وقف إطلاق في لبنان.

وقال نتنياهو في له، "أنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع من الحصول على سلاح نووي وملتزمون بإعادة المختطفين في غزة إلى بيوتهم".

وأضاف "سنعيد جميع المواطنين في إلى منازلهم"، مشددا بالقول "على الأسد (الرئيس السوري) أن يفهم أنه يلعب بالنار".

ولفت نتنياهو الى أن "المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف إطلاق في لبنان"، مردفا "سبب آخر لوقف إطلاق هو فصل الجبهات وإخراج حماس تماما من الصورة".

واستدرك "نحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق".

وتابع أن "اتفاق وقف إطلاق يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن"، مردفا بالقول "نغير وجه الأوسط".

وكانت القناة 12 "الإسرائيلية" قالت، مساء اليوم، إن "الطاقم الوزاري الأمني المصغر يصدق على وقف إطلاق مع لبنان".