بايدن يعلن: لبنان وإسرائيل يقبلان وقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن و"إسرائيل" قبلا وقف إطلاق .

وقال بايدن في كلة له، "لبنان وإسرائيل يقبلان وقف إطلاق والاتفاق سيدخل حيز التنفيذ غدا في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي".

وأضاف "سيتم تنفيذ بشكل كامل ولن يكون هناك انتشار للقوات الأمريكية في جنوب لبنان"، مستدركا بالقول "إذا خرق حزب الله فإن تملك حق الدفاع عن نفسها".

واعتبر بايدن أن "الاتفاق يدعم سيادة ويشكل بداية جديدة لهذا البلد ويقود اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام"، الى أن "أكثر من 70 ألف إسرائيلي اضطروا للنزوح منذ بدء حزب الله الحرب، وأكثر من 100 ألف لبناني دفعوا إلى النزوح".

وتابع الرئيس الأمريكي "أمام حماس خيار هو إطلاق سراح الرهائن بما في ذلك الرهائن الأمريكيون"، مضيفا "سنقوم بمساع جديدة مع وقطر وتركيا وإسرائيل بشأن وقف إطلاق في غزة".

وكان "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أعلن، الثلاثاء، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف إطلاق النار في .