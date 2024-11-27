رسائل "مؤثرة" وجدها العائدون لمنازلهم في لبنان من مقاتلي حزب الله (شاهد)

ادناه:ودخل وقف إطلاق بين و"إسرائيل" حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم بتوقيت (الثانية بتوقيت غرينتش) لينهي المواجهات العسكرية التي اندلعت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.ومع سريان وقف إطلاق النار، بدأ عدد كبير من اللبنانيين يعودون بالسيارات إلى مناطقهم بالجنوب.