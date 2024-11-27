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رسائل "مؤثرة" وجدها العائدون لمنازلهم في لبنان من مقاتلي حزب الله (شاهد)
دوليات
2024-11-27 | 03:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
7,343 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
حصلت
السومرية
نيوز، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على صور لرسائل وجدها
العائدون
إلى منازلهم في جنوب
لبنان
من مقاتلي
حزب الله
الذين كانوا في المنطقة خلال المعارك مع الاحتلال الإسرائيلي.
الصور
ادناه:
ودخل
اتفاق
وقف إطلاق
النار
بين
حزب الله
و"إسرائيل" حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم بتوقيت
بيروت
(الثانية بتوقيت غرينتش) لينهي المواجهات العسكرية التي اندلعت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومع سريان وقف إطلاق النار، بدأ عدد كبير من اللبنانيين يعودون بالسيارات إلى مناطقهم بالجنوب.
>>
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