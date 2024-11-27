أبرز ما جاء في خطاب نجيب ميقاتي بعد اتفاق وقف إطلاق النار

وقال ميقاتي في خطاب تابعته نيوز، "نبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على لإعادة إلى الجنوب، كما أكدنا التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس 1701 بكافة بنوده"، الى اننا "نعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء تحمي المكتسبات".وأضاف، "نؤكد على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب، ونستعيد ثقة العالم بنا ونعيد ثقة اللبنانيين بالدولة"، مطالبا بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتله.وتابع، "نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل للبنان شرط أن نضع خلافاتنا جانبا، والجيش اللبناني يقوم بعمله في أصعب الظروف وقدم 46 شهيدا وعددا من الجرحى، مبينا، "متمسكون بسيادة لبنان على كل أراضيه برا وبحرا وجوا، وعلينا التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي".وأكمل رئيس الحكومة اللبنانية، "آمل أن تؤدي الأيام المقبلة إلى انتخاب رئيس جمهورية واستكمال المؤسسات الدستورية".