بعد وقف إطلاق النار.. متى سيكون تشييع جثمان السيد حسن نصر الله وأين؟

وقال النائب إبراهيم الموسوي في مقابلة له بأنَّ الإسرائيلي رفع شعارات كبرى لسحق المقاومة، لكنه وجد نفسه مضطرًا للتوسل لوقف إطلاق النار، لافتا الى أن المقاومة أثبتت أن المستوطنين إلى لن تتم إلا من خلال المفاوضات غير المباشرة ووقف إطلاق .وأشار الموسوي إلى أن المفاوضات جرت بشكل غير مباشر، موضحًا أنها كانت بمثابة آلية تطبيقية للقرار الأممي 1701. كما شدد على أن أي اتفاقات بين "إسرائيل" والولايات لا تعني المقاومة اللبنانية ولا تؤثر على مسارها.ووجّه الموسوي تحية كبيرة للبيئة الحاضنة للمقاومة من كل الأطياف والمناطق والمذاهب، إلى جانب تحية للإعلام على دورها البارز.وفي ختام تصريحاته، أشار الموسوي إلى أن موعد تشييع سيد شهداء الأمة حسن نصر الله سيتم تحديده في الوقت والموعد المناسب.