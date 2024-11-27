بعد لبنان.. بايدن: نعمل على إنهاء الحرب في غزة

وكتب بايدن على منصة إكس: "خلال الأيام المقبلة، ستبذل أمريكا جهدا آخر مع ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة".من جانبه، قال القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن "الولايات ستبدأ مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق في قطاع غزة يوم الأربعاء".وقال سوليفان في مقابلة مع قناة إم.إس.إن.بي.سي: "الرئيس بايدن يعتزم بدء هذا العمل اليوم من خلال تواصل مبعوثين مع وقطر ومصر وفاعلين آخرين في المنطقة".وقالت حماس، اليوم الأربعاء، إنها "ملتزمة بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق بين وحزب الله في لبنان".