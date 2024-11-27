أول تعليق أممي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

وصف العام للأمم أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، وقف إطلاق في بـ"أول شعاع أمل".

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وقال غوتيريش، " وقف إطلاق في هو أول شعاع أمل في الصراع في الأوسط".

وأضاف "من المهم أن يحترمه الطرفان".

وكان "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أعلن، أمس الثلاثاء، أن المصغر وافق على وقف إطلاق في لبنان، وقال بعده الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن و"إسرائيل" قبلا وقف إطلاق .