بيروت تعلن بدء تحرك الجيش اللبناني باتجاه الجنوب

اللبناني عبد الله بو حبيب، الأربعاء، عن بدء تحرك اللبناني باتجاه الجنوب، فيما أشار الى أن الأخير لا ينص على قيام "الإسرائيلي" بفرض الهدنة في .

وقال بو حبيب في لقاء تلفزيوني، " موقف هو تطبيق القرار 1701 كاملا و اللبناني بدأ التحرك باتجاه الجنوب".

وأضاف أن "الفترة التي تمتد 60 يوما ستسمح لنا بإعطاء دعم للجيش ليكون انتشاره مكتملا"، موضحا أن "الفترة التي تمتد 60 يوما ستكون مناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف".

ولفت بو حبيب الى أن "فترة تطبيق وقف إطلاق ستمتد حتى وصول الرئيس وتسلم جديدة"، كاشفا أن "مزارع شبعا وتلال كفار شوبا لا تزال نقاطا خلافية".

وتابع أن "الاتفاق لا ينص على قيام الإسرائيلي بفرض الهدنة في الجنوب"، مضيفا أن "الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل سيمثلان ردعا ضد أي هجوم من الطرفين"، مردفا "لا إمكانية لوقوع أي مواجهة بين اللبناني وحزب الله ولم يحدث هذا سابقا".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.



