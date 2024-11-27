طهران: نتنياهو اضطر للتوسل لوقف إطلاق النار

وقال عراقجي، إن "حزب الله حطم أسطورة التي لا تقهر وحان الوقت لها أن تقبل الهزيمة في أيضا".

وأضاف أنه "رغم دعم اضطر نتنياهو للتوسل لوقف إطلاق بعد خسائره الفادحة في جنوب لبنان".



وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان في تشرين 2023.