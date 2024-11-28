اشتباكات شمال سوريا بعد هدوء 5 سنوات.. ما علاقتها بوقف حرب لبنان؟

وشنت "هيئة تحرير الشام" هجوم على نقاط ومناطق تحت سيطرة السوري، وتمكنت من السيطرة على 20 موقعا وأصبحت على مشارف حلب، وكذلك تبعد 10 كيلومترات فقط من قرى يسيطر عليها حزب الله اللبناني.وتسببت الاشتباكات بمقتل 130 شخصا من بينهم، 44 عنصرا من هيئة تحرير الشام، و16 من الفصائل المعارضة الأخرى المتحالفة مع والمدعومة من تركيا، و 37 عنصرا من قوات النظام السوري بينهم ما لا يقل عن 4 ضباط برتب مختلفة.وهذا التقدم هو من نوعه منذ مارس 2020، عندما اتفقت روسيا حليفة سوريا، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة، على وقف لإطلاق أدى إلى إنهاء المواجهات العسكرية في آخر معقل كبير للفصائل في شمال غرب .ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، هدفا للقوات الحكومية السورية والقوات الروسية، وتتنافس مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على طول الحدود مع تركيا، في شمال غرب .ويأتي توقيت العملية بعد يوم واحد من اعلان وقف اطلاق النار، وهو الامر الذي يطرح تساؤلات عن العلاقة بين الحدثين، وما اذا كان هذا الهجوم لـ"هيئة تحرير الشام" يرتبط بخطة إسرائيلية.ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن تقدم الفصائل المسلحة "هو منذ 2020"، معتبرا أن "المعركة كان محضرا لها من قبل هيئة تحرير الشام بدعم من جهة خارجية لا نعرفها منذ عدة أشهر. هذه الجهة قد تكون الولايات المتحدة أو غيرها. دولة ما هي التي أعطت الضوء الأخضر للهيئة".وتابع: "كيف اختير التوقيت؟ وقفت الحرب في لبنان فانطلقت المعركة في إدلب. هناك تزامن لا يأتي من فراغ".وأكد عبد الرحمن أن "قبل هذه المعركة كان هناك ضباط من أوروبا الشرقية يدربون هيئة تحرير الشام على استخدام المسيّرات في المنطقة".وقال مدير المرصد: "المعركة كان محضرا لها أن تبدأ بمجرد أن تكون هناك حرب في جنوب سوريا، إذا فكرت إسرائيل باجتياح القنيطرة وريف درعا الغربي وريف دمشق الجنوبي الغربي، لكنها بدأت بعد وقف الحرب في لبنان".