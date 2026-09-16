الحوثيون يعلنون اعتراض تشكيلين حربيين سعوديين

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان له: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية وعند الساعة 18:40 من اعتراض تشكيلين حربيين سعوديين نوع "F-15" أقلعت من قاعدة خميس مشيط فوق أجواء المخا بمحافظة تعز بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع وتم إجبارها على المغادرة فورا قبل تنفيذ أى عمل عدائي".

وجاء بيان الحوثيين بعد ساعات قليلة من إعلانهم "إسقاط طائرة استطلاع مسلح" نوع "وينق لونق2" تابعة للجيش السعودي "أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، بسلاح مناسب".



وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بين والحوثيين، وتبادل الهجمات، فيما تدور معارك بين " " والقوات الحكومية اليمنية في عدة محافظات.