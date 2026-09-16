هل من شروط جديدة للمعتمرين؟

وقال وكيل الوزارة في تصريح تابعته ، انه "لا توجد اشتراطات جديدة للعمرة"، مبينا ان "الوزارة تواصل العمل على الإجراءات وتطوير الخدمات بما يجعل رحلة المعتمر أكثر سهولة ومرونة".وتابع أن "رحلة المعتمر وصلت اليوم إلى مستوى متقدم من التكامل الرقمي، عبر منظومة من الخدمات التي تتيح إنجاز مختلف الإجراءات إلكترونياً، ومن أبرزها تطبيق ومنصة «نسك»، اللذان يقدمان أكثر من 150 خدمة رقمية لأكثر من 51 مليون مستخدم من أكثر من 170 دولة، إلى جانب إتاحة الوصول المباشر إلى خدمات العمرة وحجز الباقات عبر منصات السفر الإلكترونية العالمية والمحلية المعتمدة".واكد ان "المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز هذا التكامل، وتطوير تجربة رقمية أكثر ترابطاً وسلاسة، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في تقديم خدمات أكثر استباقية وتخصيصاً وفق احتياجات ضيوف ".