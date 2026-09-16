ماذا دار بين أمريكا والحوثيين في الاجتماع السري.. هذه التفاصيل

وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن مسؤولين أمريكيين عقدوا لقاء مع ممثلين عن الحوثيين، وذلك داخل في مسقط خلال نهاية الأسبوع.وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن "حكومة سلطنة عُمان تولّت تنظيم هذا الاجتماع ، الذي جاء بعد سيطرة الجماعة على شريط استراتيجي من ساحل البحر الأحمر، في هجوم واسع أطاح بالقوات المدعومة من ".وكشف مصدر للوكالة أن الجماعة المسلحة أبلغت الجانب الأمريكي بعدم نيتها مهاجمة السفن الأمريكية، وأكدت التزامها بوقف إطلاق النار المبرم عام 2025 مع . ونقل المصدر ذاته عن الجماعة قولها إنها "لن تهاجم السفن الإسرائيلية أو أي سفن تجارية، باستثناء السفن التابعة للسعودية".وبحسب الوكالة، حضر اللقاء عن الحوثيين كل من ، وهو مسؤول بارز يقيم في مسقط ويخضع لعقوبات أمريكية، وعبد الملك العجري. أما الوفد الأمريكي فقد مثله موظفون من السفارة.من جهتها، لم تؤكد حدوث الاجتماع، غير أن المتحدث باسمها اكتفى بالقول إن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومنع تصدير الإرهاب من الشرق الأوسط يمثلان مصلحة أمريكية أساسية.كما لم تستجب سفارة عُمان في واشنطن ولا المسؤول الحوثي محمد لطلبات التعليق لوكالة رويترز.يذكر أن الحوثيين بسطوا سيطرتهم الفعلية الأسبوع الماضي على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، ويشمل ذلك ميناء المخا التاريخي وجزيرة بريم في .