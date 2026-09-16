سفينة متعاقدة مع الولايات المتحدة تتعرض لضربة إيرانية قرب هرمز

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدرين أن الحادث وقع "بالقرب من " وشمل أربع طائرات مسيرة إيرانية وصاروخا واحدا على الأقل.وأضافت أن أحد المقذوفات أصاب السفينة، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة، بما في ذلك حالات استنشاق دخان، فيما يتلقى المصابون حالياً العلاج في إحدى دول .