جدل في سوريا بعد دعوة لإعادة "الضرب" بالمدارس.. والتربية تحسم الجدل بتعميم عاجل

وأكدت السورية، في تحرك عاجل، منع أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الطلاب تحت أي مبرر، مشددة على توفير بيئة مدرسية آمنة تحفظ كرامة الجميع وتكرس الاحترام المتبادل.ودعت الوزارة إلى الاستعاضة عن العقاب البدني بالوسائل التربوية لتقويم السلوك وتعزيز الانضباط، مع تطبيق العقوبات القانونية التي تنص عليها الأنظمة الداخلية للمدارس بعيداً عن الإيذاء.وأوضحت أن هذه التوجيهات تهدف أيضاً إلى حماية المعلمين من أي مساءلة غير منصفة، مكلّفةً مديري التربية بمتابعة التنفيذ بدقة وإبلاغها عن أي مخالفة تُرصد ميدانياً.