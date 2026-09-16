بيان من السعودية بشان استهداف مكة

وأكدت الوزارة في بيان تابعته ، "أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحي وقبلة ، يعد تكراراً لممارسات الحوثيين في استهداف وانتهاك المشاعر ، واستفزازا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم، لا سيما أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بتاريخ 27/07/2017".وجددت المملكة "دعوتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الجسيمة، واتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية للمشاعر المقدسة والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، وتهديد الحوثيين لحرية الملاحة البحرية للسفن التجارية والتجارة الدولية".كما جددت "التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الشريفين وضيوف ، وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها".وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية اتهم اليوم الأربعاء، جماعة اليمنية بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي، وأدى إلى تصاعد حدة التوتر في الحرب المتجددة باليمن.ويشن الحوثيون منذ أيام هجمات على السعودية طالت على وجه الخصوص منشات نفطية وعسكرية في جنوب المملكة، حيث يقولون إن تشن غارات مكثفة على مناطق سيطرتهم.ووسع الحوثيون الأسبوع الماضي عقب هجوم سريع وواسع النطاق، من مناطق سيطرتهم، وأمسكوا بكامل وصولا إلى باب المندب الذي يربط بين والبحر الأحمر، وتاليا بأوروبا عبر الحيوية لمصر.