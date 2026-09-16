بعد ازمة الطاقة.. بزشكيان يشجع الإيرانيين على المشي

وأكد بزشكيان ضرورة تنفيذ خطة "يوم واحد في الأسبوع من دون سيارة"، داعيا الحكومة إلى قيادة جهود خفض استهلاك الطاقة وتحويل الترشيد إلى ثقافة عامة يشارك فيها المجتمع".ونقلت وكالة "إسنا" عن الرئيس الإيراني قوله إن "الشعار الرئيسي للحكومة هو عدم توقف عجلة الإنتاج"، مشددا على ضرورة أن تكون المؤسسات الحكومية في مقدمة الجهات الملتزمة بتقليل استهلاك الطاقة.وتشمل الإجراءات المقترحة تشجيع استخدام وسائل النقل العام والدراجات الهوائية والدراجات النارية الكهربائية، إلى جانب توفير حافلات لنقل موظفي المؤسسات، وتعديل ساعات العمل، ودمج المكاتب الحكومية وإغلاق المباني غير المستخدمة.من البنزين إلى الغذاء.. فاتورة الحرب تضرب جيوب الإيرانيينأسعار السلع الأساسية في شهدت قفزات مؤخراإيران تدخل "اقتصاد الحرب".. فاتورة المواجهة تصل إلى الداخلوفي وقت سابق، أطلق وزير مبادرة "يوم بلا سيارات" داخل الوزارة، في خطوة تستهدف خفض استهلاك الوقود، في وقت تواجه فيه إيران أزمة متفاقمة في إمدادات الطاقة.وتواجه منظومة ضغوطا حادة بعدما أدت الهجمات على منشآت الطاقة منذ أواخر فبراير إلى فقدان نحو 230 مليون متر مكعب يوميا من القدرة على إنتاج الغاز، وفاقمت اختلال الإمدادات القائم أصلا.كما تسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف في نقص الإمدادات وانقطاعات دورية أثرت في المنازل والأنشطة التجارية، بينما تسعى الحكومة إلى إدارة الاستهلاك وزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.وكان وزير الطاقة قد وصف الظروف التي تعمل فيها الحكومة بأنها "تتجاوز الوضع العادي"، داعيا المؤسسات إلى تعزيز التنسيق والمسؤولية للتعامل مع الأزمة.