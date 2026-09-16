للمرة الثالثة.. النواب الأميركي يصوت لصالح إنهاء الحرب مع إيران

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن " أقر قراراً بموجب قانون صلاحيات الحرب، بواقع 220 صوتاً مقابل 204 أصوات، في ثالث محاولة من نوعها لإنهاء الحرب مع ".وأضافت أن "سبعة نواب جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار، في زيادة عن التأييد الجمهوري الذي حظيت به المحاولات السابقة خلال شهري حزيران وتموز الماضيين".ويُلزم القرار بسحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال القتالية ضد إيران، مع استثناء القوات اللازمة للدفاع عن القواعد الأميركية أو قواعد الحلفاء في الشرق الأوسط.