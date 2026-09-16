فيل بري يحترف كرة القدم في الهند

وتحول المشهد سريعًا إلى مادة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الفيل أثناء وجوده داخل الملعب، وهو يتعامل مع الكرة بطريقة لفتت انتباه الحاضرين.وظهر الفيل وهو يركل الكرة ويتابع حركتها، قبل أن يواصل مطاردتها داخل أرضية الملعب، في مشهد جمع بين الطرافة والغرابة، ودفع المتفرجين إلى متابعة ما يفعله الحيوان البري باهتمام.وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظي بإعجاب كبير من المستخدمين، الذين تفاعلوا مع اللقطات التي ظهر فيها الفيل وهو يطارد الكرة ويتعامل معها بطريقة بدت شبيهة بلقطات كرة القدم داخل الملاعب.واعتبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل أن ظهور الفيل داخل ملعب بوغيدالا وملاحقته للكرة من أكثر المشاهد غرابة وطرافة التي شهدتها ملاعب كرة القدم، ليتحول الحيوان البري خلال وقت قصير إلى محور اهتمام واسع على المنصات الرقمية.