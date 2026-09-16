موسكو: تحديث iOS 27 يحذف التطبيقات الروسية من آيفون

ويشار إلى أن المشكلات تبدأ لدى بعض مالكي آيفون حتى قبل التثبيت، إذ يظهر الهاتف أنه سيُحدّث إلى الإصدار القديم "26.7" بدلا من "iOS 27 "، ثم يعرض رسالة خطأ ويرفض إتمام التحديث.ويشكو المستخدمون من أن الجهاز يتحول بعد هذه المحاولات إلى ما يشبه "الطوبة"، أي يتعطل تماما.ولا تسير الأمور على ما يرام حتى لدى الذين نجحوا في تثبيت التحديث، إذ اختفت بعض التطبيقات الروسية ولم يعد ممكنا تنزيلها، بينما تفتح تطبيقات أخرى، لكنها فقدت بعض وظائفها. كما يقول المساعد الذكي "سيري" إنه لا يفهم الأوامر باللغة الروسية.بالإضافة إلى ذلك، يحذّر آيفون بعض المستخدمين من أن مستوى شحن البطارية المتبقي أقل من 20%، رغم أن المؤشر يظهر نسبة أعلى من ذلك.ولا تسير الأمور على ما يرام حتى لدى الذين نجحوا في التحديث، وذلك بعد أن اختفى بعض التطبيقات الروسية ولم يعد ممكنًا تنزيلها، بينما تفتح تطبيقات أخرى، لكنها فقدت بعض الوظائف، ويقول المساعد الذكي إنه لا يفهم الطلب باللغة الروسية.بالإضافة إلى ذلك، يحذّر آيفون بعض المستخدمين من أن شحن البطارية المتبقي أقل من 20%، رغم أن المؤشر يُظهر أكثر من ذلك.ومن بين المشكلات الشائعة:اختفاء البرمجيات: تختفي تطبيقات المصارف الروسية، وخدمات التوصيل، والبوابات الحكومية، وتطبيقات المراسلة من ذاكرة الهواتف فور التحديث مباشرة. وتبوء محاولات إعادة تنزيلها من App Store بالفشل، إذ يُبلغ المتجر عن عدم وجود توافق أو تعذّر التنزيل لهذه المنطقة.قيود في الوظائف: التطبيقات التي بقيت على الجهاز تعمل بشكل غير صحيح. ويشتكي المستخدمون من عدم القدرة على إرسال الصور، أو حذف الرسائل، أو تسجيل الدخول عند الاتصال بالإنترنت.تعطّل المساعد الصوتي: توقّف Siri AI عن التعرّف على اللغة الروسية. ويُظهر المساعد الصوتي خطأً عند محاولة إصدار أمر باللغة الروسية، على الرغم من أن الدعم كان موجودا في الإصدارات التجريبية للمطورين.أعطال في خدمات النظام: يعرض مؤشر شحن البطارية بيانات غير صحيحة، وينبّه فجأة إلى انخفاض الشحن إلى أقل من 20%. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر نظام الدفع خطأ عند إضافة بطاقات نظام الدفع الوطني "مير".بينما لا تزال المشكلة ذات طابع انتقائي: فقد ثبّت بعض المستخدمين التحديث دون آثار ظاهرة.ولا يوجد حتى الآن تعليق رسمي من لشركة Apple.