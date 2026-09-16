رويترز: مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعاً مع الحوثيين في عُمان

وجاء الاجتماع بعد أيام من سيطرة الحوثيين على شريط استراتيجي من ساحل البلاد على البحر الأحمر، في هجوم واسع النطاق.ووفق ما نقلت "رويترز" عن المصادر، فإن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار.وذكرت ثلاثة من المصادر، شريطة عدم الكشف عن هوياتها، أن الاجتماع، الذي لم يتم الإعلان عنه، عُقد في في مسقط.وأفاد مصدران بأن الحكومة العمانية، التي تلعب دور الوسيط في المنطقة منذ فترة طويلة، ساعدت في الترتيب لهذا الاجتماع.وكان الرئيس الأمريكي، ، قال يوم السبت الماضي، إن الحوثيين تواصلوا مع وطلبوا منها عدم التدخل في النزاع المتصاعد في ، وأكد "لا يريدون منا مهاجمتهم".خلال زيارة إلى إيرلندا، كشف الرئيس الأمريكي عن تواصل مباشر مع الحوثيين، وقال "لقد أجرينا نقاشات.. اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون قتالنا"، مضيفاً "لا يريدوننا أن نهاجمهم". وأضاف أن "كل شيء سيسير على ما يرام وبشكل رائع" في المنطقة.وأوضح أن الحركة أبلغت واشنطن بأنها لا تريد أن تلاحقها ، مشيراً إلى أن هناك "دولة واحدة ليست الجماعة سعيدة جداً بها"، دون أن يسميها أو يوضح مقصده.