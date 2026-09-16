إيران تتسلّم 48 سجيناً من العراق وتستعد لنقل 159 آخرين الأحد المقبل

وأوضح للشؤون القنصلية في الخارجية الإيرانية، مجتبى شصتي كريمي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لاتفاقية تبادل ونقل السجناء المبرمة بين حكومتي البلدين، وبالتنسيق المباشر بين ووزارتي الخارجية والعدل في وإيران.وأضاف كريمي أن الوجبة الأولى المتضمنة 48 سجيناً جرى نقلها عبر معبر البري لمتابعة محكومياتهم داخل السجون الإيرانية، مشيراً إلى أن العملية ستكتمل يوم الأحد (20 الجاري) بنقل 159 سجيناً آخرين عبر منفذ الشلامجة الحدودي.وشدد المسؤول الإيراني على أن متابعة ملف المعتقلين والمحكومين في الخارج، وتقديم الدعم القانوني والقنصلي لهم، والسعي لإطلاق سراحهم أو نقلهم للوطن تُعد من الأولويات الأساسية لعمل بالتكامل مع الجهات المعنية ذات الصلة.