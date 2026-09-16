في محاولة ثانية.. اعتراض وتدمير مسيرة حاولت دخول أجواء مكة المكرمة

ووصف التحالف المحاولة بأنها "عدائية وإرهابية"، مشيرا إلى أنها تمثل، بحسب قوله، المحاولة الثانية لاستهداف المكرمة، بعد محاولة سابقة عام 2017.وقال التحالف إن الحادثة تمثل محاولة لاستهداف "مهبط الوحي وأرض الرسالة"، معتبرا أن ما وصفه بـ"المحاولة الحوثية" يشكل انتهاكا خطيرا، وقال إنها تستهدف مشاعر ملايين .وأضاف أن هذه المحاولة ستبقى، بحسب وصفه، "وصمة سوداء في سجل انتهاكات الميليشيا الحوثية"، معتبرا أنها كانت فعلا متعمدا لاستثارة مشاعر المسلمين.