سماع أصوات انفجارات جنوبي إيران

أفادت الإيرانية، الأربعاء، بسماع أصوات انفجارات جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة، "سماع أصوات انفجارات في جنوبي البلاد مصدرها من البحر".

ولم تكشف الوكالة الإيرانية المزيد من التفاصيل.